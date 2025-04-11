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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Британії назвав 2025-й "критичним роком" для війни в Україні

 

Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії, виступив перед членами Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Міністра оборони цитує Sky News, передає "Європейська правда".

"Наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - каже Гілі.

Він закликає присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву.

"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди [на фінансування українських військових]", -стверджує він.

Він також відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила сьогодні вранці - частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.

"2025 рік - критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент", - каже він.

"Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - підсумовує Гілі.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання - перше після зміни адміністрації США - також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.
Ключові теги: Британія
 

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