Британія підтримає створення трибуналу щодо Росії за зразком «Нюрнберга» - The Telegraph

Велика Британія планує оголосити про свою підтримку планів проведення міжнародного суду над російськими злочинцями за зразком Нюрнберзького процесу, незважаючи на протидію з боку Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Укрінформ.

Наступного місяця Велика Британія підтримає пропозиції Ради Європи, які закликають притягнути російських лідерів і генералів до відповідальності за «злочини агресії», скоєні під час вторгнення в Україну, стверджує видання. Ідея передбачає створення військового трибуналу за зразком трибуналів над нацистськими злочинцями після Другої світової війни.

Деякі юристи, в тому числі давній друг глави британського уряду Кіра Стармера Філіп Сендс, запропонували створити спеціальний суд для розгляду злочинів агресії, які ООН визначає як «вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яку військову окупацію». Водночас Міжнародний кримінальний суд в Гаазі не може розглядати «злочин агресії».

Деякі західні країни, зокрема Велика Британія, заявили, що росіян слід судити на цих підставах за політичне рішення про вторгнення, а не лише за воєнні злочини, скоєні в Україні після початку війни.

План створення нового суду для розгляду злочинів агресії вперше був запропонований у 2022 році. Його підтримав український уряд та адміністрація Джо Байдена, яка надіслала фінансування та американських прокурорів, щоб допомогти у його створенні. Однак Дональд Трамп відмовився від участі США в цьому після своєї інавгурації в рамках своєї стратегії, спрямованої на «розуміння» до Москви.

Минулого місяця США підтвердила, що вийшла з Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA), органу, який контролює плани щодо трибуналу, і призупинила все американське фінансування.

Рада Європи раніше створила «основну групу» з провідних експертів-юристів з близько 40 країн, які працювали з українською владою та різними європейськими організаціями над ідеєю трибуналу.

Наступного місяця план щодо трибуналу, ймовірно, буде підтриманий більшістю європейських країн, які займають більш жорстку позицію щодо Росії, ніж Трамп, і пообіцяли, що «ніхто з російського керівництва не є недоторканним».

Джерело в Уайтхоллі повідомило The Telegraph: «Україна послідовно закликала до відповідальності за рішення Росії розпочати цю незаконну війну, і Велика Британія підтримувала цей заклик. Існує чітка міжнародна підтримка дій, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за її агресію в Україні. Позиція США - це справа США».