Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Небо, море і не тільки. «Коаліція рішучих» назвала чотири цілі для сил в Україні
23:29 10.04.2025 |
"Коаліція рішучих" розробила план підтримки України. Він передбачає чотири цілі, зокрема гарантування безпечного неба.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час відкриття зустрічі "коаліції рішучих" Хілі подякував понад 200 військовим планувальникам із 30 країн, які працюють над можливістю "поставити Україну в максимально сильне становище для захисту її суверенітету та стримування будь-якої подальшої російської агресії".
Міністр додав, що плани коаліції добре опрацьовані, поставлені чіткі цілі:
* забезпечити безпечне небо;
* забезпечити безпечне море;
* забезпечити мир на суші;
* підтримати українські збройні сили, щоб "вони стали найсильнішим стримувальним фактором".
"Наші сили із гарантування безпеки України являтимуть собою надійний механізм гарантування безпеки, який заслуговує на довіру, щоб будь-який мир, досягнутий унаслідок переговорів, приніс те, що обіцяв президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), - міцний мир для України", - уточнив міністр.
Хілі запевнив, що коаліція "не може поставити під загрозу мир, забувши про війну", оскільки Україні необхідна додаткова підтримка.
"Ми активізуємося. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), міністру оборони Умєрову (голові Міноборони України Рустему Умєрову - ред.) та українському народу. Ми стоїмо з вами в боротьбі, і ми будемо стояти з вами в мирі", - додав він.
Умеров про "коаліцію рішучих"
Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку зазначив, що "коаліція рішучих" - це новий формат довгострокової підтримки України та безпеки в Європі. До коаліції увійшли країни, які готові працювати для сталого і довгострокового миру.
Також це крок до модернізації архітектури безпеки в Європі - адекватна відповідь на загрозу з боку Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні Брінк
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Британія підтримає створення трибуналу щодо Росії за зразком «Нюрнберга» - The Telegraph
|Шість країн готові, дві - хочуть деталей: з'явилися подробиці переговорів щодо місії в Україні
|Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні Брінк
|Небо, море і не тільки. «Коаліція рішучих» назвала чотири цілі для сил в Україні
|Умєров повідомив деталі свого візиту до Брюсселю
|ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за «данською моделлю» - посол
|Росія системно вербує громадян Китаю на території та в юрисдикції країни - Зеленський
Бізнес
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип