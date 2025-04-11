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АНАЛІТИКА

Умєров повідомив деталі свого візиту до Брюсселю

23:22 10.04.2025 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні і завтра перебуває з візитом в Брюсселі.

У міністра заплановані зустріч «Коаліції охочих», засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», а також двосторонні зустрічі, зокрема, з керівництвом НАТО та ЄС.

«Сьогодні - важлива зустріч з міністрами оборони в рамках Коаліції охочих. Це продовження нашого діалогу з партнерами після саміту лідерів на рівні президента України Володимира Зеленського в Парижі та нещодавньої зустрічі начальників штабів України, Франції та Великої Британії в Києві. Коаліція охочих - новий формат довгострокової підтримки України та безпеки в Європі, що об'єднує країни, готові разом працювати заради сталого і тривалого миру», - цитує Умєрова пресслужба Міноборони.

Завтра - засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що є критично важливою платформою для підтримки Збройних Сил України, одним з основних питань стане посилення протиповітряної оборони.

«Україна потребує достатньої кількості сучасних систем, таких, як Patriot. Потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння. Відповідні системи є у партнерів», - додав Умєров.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для протидії російським балістичним ракетам.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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