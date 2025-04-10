Єврокомісар Кос впевнена у відкритті всіх переговорних кластерів з Україною у 2025р. попри спротив Угорщини

Позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана про руйнування європейського ринку через вступ України до ЄС помилкова, решта 26 країн-членів ЄС підтримують протилежне бачення, і Єврокомісія дуже наполегливо працює в переговорному процесі з Україною, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Звичайно, він (Орбан - ІФ-У) неправий, тому що в майбутньому ми матимемо Україну як одного з членів ЄС. Ми працюємо над цим", - сказала вона на пресконференції на бізнес саміті "Україна-ЄС" в Брюсселі в четвер, відповідаючи на запитання про спротив угорського прем'єра.

Кос уточнила, що переговорний процес щодо вступу відбувається на різних рівнях, і один з рівнів полягає в тому, що обговорюється глава за главою результатів скринінгу.

"Ми перебуваємо на пів дорозі, і ми з Ольгою (Стефанішиною - віце-прем'єрка України - ІФ-У) любимо казати, що підштовхуємо один одного до швидких і успішних дій, маючи на увазі, що якщо ми продовжимо в тому ж дусі, і вся команда Європейської Комісії, яка налічує близько 1000 осіб у Брюсселі, працюватиме над цим щодня, ми зможемо завершити всі процеси відбору ще в цьому році", - відзначила єврокомісарка.

За її словами, таким чином Єврокомісія буде готова до тієї миті, коли Європейська Рада зможе ухвалити рішення про відкриття всіх кластерів.

"Я впевнена, що це станеться цього року", - підкреслила Кос.

Вона додала, що паралельно ведеться й буде вестися робота з Угорщиною.

"Ми маємо враховувати, що наші держави-члени мають свої специфічні інтереси, але хоч би що ми робили, ми повинні робити це добросовісно і з думкою про досягнення компромісу. І це те, над чим ми зараз працюємо", - сказала вона.

У свою чергу Стефанішина додала, що інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС відбувається вже майже 10 років в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС, тож мова йде про поступову інтеграцію, а не одномоментну вправу.

"По-друге, дуже важливо сказати, що, чуючи такого роду публічні заяви, саме ця країна (Угорщина - ІФ-У) отримує дуже велику вигоду від фактичної інтеграції України в енергетичний ринок (ЄС)", - підкреслила віце-прем'єрка.

За її словами, Україна протягом десятиліття довела, що є надійним партнером, якому можна довіряти, коли йдеться про торгівлю, підтвердженням чого, серед іншого, є нещодавні самообмеження з боку України в поставках в окремі країни ЄС агропродукції.