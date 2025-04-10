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АНАЛІТИКА

ВАКС призначив до розгляду по суті справу «Роттердам+»

15:56 10.04.2025 |

Політика

 

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду по суті справу щодо осіб, які причетні до запровадження та застосування формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії у 2016-2019 роках переплатили понад 39 млрд грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що засідання з розгляду по суті призначено на 18 квітня.

Серед підозрюваних - колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2024 року під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Роттердам+", дійшовши висновку, що у ній сплив строк досудового розслідування. Однак Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення і направила справу на повторний розгляд першої інстанції суду. Зрештою у листопаді ВАКС відмовився закрити справу "Роттердам+".

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" - назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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