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Міністр оборони США візьме участь у зустрічі «Рамштайну» у форматі відеодзвінка
13:24 10.04.2025 |
Міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться для підтримки самооборони України (формат "Рамштайн"), у форматі відеодзвінка, повідомляє Defense News.
Раніше ряд американських та європейських чиновників висловлювали сумніви, що Хегсет приєднається до засідання.
Гегсет, як і адміністрація Трампа в цілому, поставив озброєння України менш пріоритетним завданням під час перебування на посаді. Він був на останньому засіданні групи в лютому, але дозволив Великій Британії головувати на ньому, вперше міністр США поступився цією роллю.
Перебуваючи там, він закликав Європу взяти під контроль свою власну самооборону, передбачаючи менш активну роль Америки в захисті континенту.
Майбутня зустріч відбудеться в п'ятницю в Брюсселі під головуванням Британії та Німеччини. Європейські та американські офіційні особи задавалися питанням, чи приєднається Гегсет за кілька тижнів до цього, а минулого тижня дехто вказав, що він може пропустити засідання.
"Навіть приєднатися через телеконференцію краще, ніж відмовитися взагалі, заявили численні європейські чиновники. Тим не менш, вони б віддали перевагу, щоб він був присутній особисто, і загалом залишалися б невпевненими у відданості Америки підтримці України та європейської оборони в цілому", - відзначає видання.
Генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування, особисто приєднається до саміту, хоча він зробить це як Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі. Генерал Кертіс Баззард, голова окремої групи сприяння безпеці в Україні, також візьме участь.
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