USDT став найпопулярнішим криптоактивом серед українських чиновників

У 2024 році найпоширенішим цифровим активом, зазначеним у деклараціях українських чиновників, став не біткоїн, а стейблкоїн USDT, згідно з аналізом Incrypted. Попри падіння інтересу до інших криптовалют, саме Tether виявився основним вибором для зберігання і накопичень серед держслужбовців.

Свіжі дані з Єдиного державного реєстру декларацій показали, що чиновники все частіше обирають «стабільні» цифрові активи, прив'язані до долара США.

Очолив рейтинг найбільших власників USDT начальник департаменту Офісу Генпрокурора Віталій Бровко, який задекларував понад 847 000 USDT. При цьому власником активу вказана його дружина, яка також отримала 2,4 млн гривень доходу від продажу криптовалют.

На другому місці опинився директор департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Максим Кисельов. Його активи в USDT у 2024 році не змінилися і, як і раніше, перевищують 647 000 USDT. До слова, Кисельов був лідером минулого рейтингу.

Колишній посол України в Китаї Павло Рябікін посів третю сходинку - він задекларував 380 000 USDT у серпні минулого року.

Таке домінування USDT певною мірою демонструє висхідну довіру українських держслужбовців до стейблкоїнів. На тлі волатильності біткоїна та інших альткоїнів, USDT став зручним інструментом не тільки для зберігання, а й для легальної звітності, на думку деяких аналітиків.

Загалом у деклараціях за 2024 рік українські держслужбовці вказали, що володіють 6 488 002 USDT.

Для порівняння, задекларовані обсяги біткоїна значно скоротилися за останні роки. На відміну від 2020 року, коли деякі чиновники вказували володіння тисячами біткоїнів, у 2024 році жоден із декларантів не перевищив поріг у 200 BTC. Це підтверджує зміну фокуса з високоризикових активів на стейблкоїни.

Нагадаємо, ми писали, що українські чиновники задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік.