Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський
09:10 10.04.2025 |
Україна може отримати гарантії безпеки лише в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть", - це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню", - сказав він на зустрічі з журналістами.
За словами президента, США обіцяли зробити відповідні сильні кроки, якщо не вийде досягти повного припинення вогню.
"Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки", - наголосив Зеленський.
Окрім того Зеленський вважає, що США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. "Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Призов Насірова до ЗСУ скасовано, проводиться розслідування
|Жумаділов пояснив деякі кадрові зміни в АОЗ і уточнив, скільки людей працює у відділі стратегічних комунікацій
|Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський
|Нова коаліція Німеччини підтримує перспективу членства України в НАТО
|У Британії розповіли, про що говоритимуть на першій зустрічі міністрів оборони «коаліції охочих»
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
Бізнес
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів
|Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P