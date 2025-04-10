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АНАЛІТИКА

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

 

Україна може отримати гарантії безпеки лише в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть", - це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню", - сказав він на зустрічі з журналістами.

За словами президента, США обіцяли зробити відповідні сильні кроки, якщо не вийде досягти повного припинення вогню.

"Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки", - наголосив Зеленський.

Окрім того Зеленський вважає, що США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. "Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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