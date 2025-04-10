Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова коаліція Німеччини підтримує перспективу членства України в НАТО

 

Майбутній німецький уряд обіцяє продовження та збільшення допомоги Україні та підтримку її членства в НАТО.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, йдеться в коаліційній угоді, яка є в розпорядженні агентства.

В угоді зафіксовано, що Німеччина надаватиме всебічну підтримку Україні, «щоб вона могла ефективно захищатися від російського агресора та самостверджуватися на переговорах» і навіть збільшить її.

«Україна, як сильна, демократична та суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми суттєво посилимо та надійно продовжуватимемо нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом із нашими партнерами», - йдеться у документі.

В ньому зазначається, що ФРН тісно співпрацюватиме з партнерами, щоб розробити спільну стратегію щодо справжнього та сталого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили та на рівних. Це включає також «гарантії матеріальної та політичної безпеки» суверенної України.

«Ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для належного розслідування та покарання злочину агресії проти України», - йдеться у «дорожній карті» наступного уряду.

Німеччина зобов'язується брати участь у відбудові України.

Також йдеться про те, що в координації з партнерами Берлін шукає способи використання заморожених російських державних активів для надання фінансової, економічної і військової допомоги Києву.

В документі не згадується можлива участь Німеччини в європейських миротворчих силах, якщо такі будуть сформовані. А також можливість передачі Україні далекобійної зброї.

Лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінбайль відразу після представлення угоди висловив сподівання, що в майбутньому уряді не буде суперечок щодо допомоги Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8400  0,09 0,23 41,5083  0,14 0,34
EUR 45,1167  0,19 0,42 45,9311  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес