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Нова коаліція Німеччини підтримує перспективу членства України в НАТО
09:07 10.04.2025 |
Майбутній німецький уряд обіцяє продовження та збільшення допомоги Україні та підтримку її членства в НАТО.
Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, йдеться в коаліційній угоді, яка є в розпорядженні агентства.
В угоді зафіксовано, що Німеччина надаватиме всебічну підтримку Україні, «щоб вона могла ефективно захищатися від російського агресора та самостверджуватися на переговорах» і навіть збільшить її.
«Україна, як сильна, демократична та суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми суттєво посилимо та надійно продовжуватимемо нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом із нашими партнерами», - йдеться у документі.
В ньому зазначається, що ФРН тісно співпрацюватиме з партнерами, щоб розробити спільну стратегію щодо справжнього та сталого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили та на рівних. Це включає також «гарантії матеріальної та політичної безпеки» суверенної України.
«Ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для належного розслідування та покарання злочину агресії проти України», - йдеться у «дорожній карті» наступного уряду.
Німеччина зобов'язується брати участь у відбудові України.
Також йдеться про те, що в координації з партнерами Берлін шукає способи використання заморожених російських державних активів для надання фінансової, економічної і військової допомоги Києву.
В документі не згадується можлива участь Німеччини в європейських миротворчих силах, якщо такі будуть сформовані. А також можливість передачі Україні далекобійної зброї.
Лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінбайль відразу після представлення угоди висловив сподівання, що в майбутньому уряді не буде суперечок щодо допомоги Україні.
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