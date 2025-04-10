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АНАЛІТИКА

У Британії розповіли, про що говоритимуть на першій зустрічі міністрів оборони «коаліції охочих»

 

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня відбудеться перше засідання міністрів оборони 30 країн у форматі «коаліції охочих» забезпечити в Україні довгостроковий мир, започаткованому в лютому Францією та Британією. Про це йдеться в повідомленні британського Міністерства оборони, отриманому Радіо Свобода.

Це буде перша така зустріч на рівні міністрів оборони, вона відбувається після візиту британських і французьких військових керівників до Києва на минулих вихідних.

Міністр оборони Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які беруть участь у плануванні «коаліції охочих».

На зустрічі, як повідомили в міністерстві оборони Великої Британії, відбудуться «оперативні обговорення щодо планування створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру».

Наступного дня, у п'ятницю 11 квітня, під головуванням Великої Британії й Німеччини відбудеться засідання у форматі «Рамштайн» за участі міністрів оборони з 50 країн.

«Зустрічі будуть зосереджені на тому, як найкраще використовувати можливості кожної країни в Коаліції для підтримки довгострокової оборони та безпеки України», - йдеться в пресрелізі британського міністерства оборони.

Велика Британія вперше зібрала та очолила групу в форматі «Рамштайн» в лютому, за участю 46 країн, зібравши додаткові 1,5 мільярда євро військової допомоги для України.

«Ця робота відповідає плану прем'єр-міністра з чотирьох пунктів щодо підтримки України шляхом нарощування поставок зброї та обладнання, посилення обороноздатності України в довгостроковій перспективі, співпраці з союзниками для розробки надійних гарантій безпеки та підтримки тиску на Путіна», - йдеться в комюніке.

Велика Британія цього року надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, що більше, ніж будь-коли раніше, наголошують в британському Міноборони. Минулого місяця Велика Британія оголосила про 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для надання Україні понад п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони.

Франція і Британія протягом останніх тижнів провели низку самітів з європейськими лідерами в Парижі та Лондоні, а також збирали начальників оборонних штабів низки столиць, щоб наблизитися до розуміння, які саме гарантії безпеки вони можуть надати і як виглядатиме у майбутньому контингент іноземних військ в Україні.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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