МЗС: Китай перевіряє інформацію про своїх громадян, що потрапили в полон в Україні

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували захоплення в полон двох китайських громадян в Україні - про це заявив речник відомства Лінь Цзянь, передають міжнародні медіа 9 квітня.

«Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію в української сторони», - заявив він.

Цзянь додав, що китайський уряд «завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів» та уникати участи у війнах у будь-якій формі.

Водночас він назвав «безпідставними» заяви про наявність в Україні більшої кількості китайських військових.

8 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Він доручив МЗС зв'язатися з Пекіном і зʼясувати позицію китайської влади. Полонені перебувають у СБУ, триває слідство.

Водночас президент України заявив про свідчення того, що «громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє».