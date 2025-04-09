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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
МЗС: Китай перевіряє інформацію про своїх громадян, що потрапили в полон в Україні
13:53 09.04.2025 |
У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували захоплення в полон двох китайських громадян в Україні - про це заявив речник відомства Лінь Цзянь, передають міжнародні медіа 9 квітня.
«Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію в української сторони», - заявив він.
Цзянь додав, що китайський уряд «завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів» та уникати участи у війнах у будь-якій формі.
Водночас він назвав «безпідставними» заяви про наявність в Україні більшої кількості китайських військових.
8 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Він доручив МЗС зв'язатися з Пекіном і зʼясувати позицію китайської влади. Полонені перебувають у СБУ, триває слідство.
Водночас президент України заявив про свідчення того, що «громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє».
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