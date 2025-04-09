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Понад 40% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії
13:47 09.04.2025 |
Згідно з новим опитуванням серед американців, деякі зовнішньополітичні кроки президента США Дональда Трампа, зокрема його ставлення до українсько-російської війни та погрози анексувати Гренландію, не надто добре сприймаються громадськістю.
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
Опитування, проведене дослідницьким центром Pew Research Center, показало, що Трамп не має підтримки американців щодо нових зовнішньополітичних і торговельних кроків та зусиль, спрямованих на вирішення поточних конфліктів.
Так 43% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії, чинячи тиск на Україну та президента Володимира Зеленського, щоб змусити його прийняти угоду про припинення війни. А 3% кажуть, що він занадто надає перевагу Україні. Ще 22% не визначилися з відповіддю.
Опитування також показало, що трохи більше половини американців вважають, що тарифи Трампа щодо Китаю будуть поганими для країни, і близько чверті опитаних відповіли, що тарифи матимуть позитивний вплив на країну.
Американці також прохолодно ставляться до пропозицій Трампа анексувати Гренландію і взяти під контроль Газу: з перевагою більше, ніж два до одного, американці виступають проти захоплення будь-якої з цих територій.
Громадська думка більше розділилася щодо конфлікту між Ізраїлем і палестинцями: 31% відсоток опитаних вважають, що Трамп занадто прихильний до Ізраїлю, тоді як 29% кажуть, що він знайшов правильний баланс.
Pew опитав 3 605 дорослих американців з 24 по 30 березня. Похибка становить плюс-мінус 1,9 відсоткового пункту.
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