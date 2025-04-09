Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 40% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії

 

Згідно з новим опитуванням серед американців, деякі зовнішньополітичні кроки президента США Дональда Трампа, зокрема його ставлення до українсько-російської війни та погрози анексувати Гренландію, не надто добре сприймаються громадськістю.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Опитування, проведене дослідницьким центром Pew Research Center, показало, що Трамп не має підтримки американців щодо нових зовнішньополітичних і торговельних кроків та зусиль, спрямованих на вирішення поточних конфліктів.

Так 43% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії, чинячи тиск на Україну та президента Володимира Зеленського, щоб змусити його прийняти угоду про припинення війни. А 3% кажуть, що він занадто надає перевагу Україні. Ще 22% не визначилися з відповіддю.

Опитування також показало, що трохи більше половини американців вважають, що тарифи Трампа щодо Китаю будуть поганими для країни, і близько чверті опитаних відповіли, що тарифи матимуть позитивний вплив на країну.

Американці також прохолодно ставляться до пропозицій Трампа анексувати Гренландію і взяти під контроль Газу: з перевагою більше, ніж два до одного, американці виступають проти захоплення будь-якої з цих територій.

Громадська думка більше розділилася щодо конфлікту між Ізраїлем і палестинцями: 31% відсоток опитаних вважають, що Трамп занадто прихильний до Ізраїлю, тоді як 29% кажуть, що він знайшов правильний баланс.

Pew опитав 3 605 дорослих американців з 24 по 30 березня. Похибка становить плюс-мінус 1,9 відсоткового пункту.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес