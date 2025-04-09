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У Рубіо після удару по Кривому Рогу досі оцінюють готовність Росії до миру
23:54 08.04.2025 |
Сполучені Штати вважають, що удар російською балістичною ракетою по Кривому Рогу підкреслює заклик Дональда Трампа до якнайшвидшого "припинення війни" в Україні.
Про це на брифінгу 8 квітня сказала речниця Державного департаменту США Темма Брюс, повідомляє "Європейська правда".
У Брюс запитали, чи змінилась оцінка Сполученими Штатами налаштованості Росії на мир після того, як Росія ударом по Кривому Рогу вбила 20 людей, зокрема девʼятьох дітей.
Речниця Держдепу повторила слова Марко Рубіо, сказані до удару: США дізнаються "досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир, чи ні".
"У нас немає часу. Кожен день, кожен тиждень, що минає, впливає на те, як живуть люди. І декого з тих, хто живий зараз, завтра вже не буде в живих. Тому це відбувається в терміновому порядку. Це буде питанням кількох тижнів", - додала вона.
Далі Брюс згадала про удар по Кривому Рогу, окремо наголосивши, що "це був удар балістичної ракети Російської Федерації по житловому району цього міста".
"Це ще раз підкреслює нагальний заклик президента Трампа до миру. І на нього це впливає. Давно пора зупинити смерть і руйнування і закінчити цю війну. Так само, як ми знаємо, що президент Трамп зобов'язався знайти і вимагати повернення зниклих або викрадених українських дітей з Росії", - сказала речниця.
Як повідомлялося, високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.
Своєю чергою Трамп минулого місяця заявив, що "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.
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