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Гелен Келлер
США і Росія 10 квітня проведуть переговори у Стамбулі щодо роботи посольств - Держдеп
23:48 08.04.2025 |
Представники зовнішньополітичних відомств США й Росії планують провести переговори наступного четверга в Стамбулі щодо відновлення роботи дипломатичних відомств, причому обговорення українського питання не передбачається.
Про це заявила в вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій»,- зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.
Вона підкреслила, що на порядку денному не буде «жодних політичних чи безпекових питань», і тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі перемовин.
«Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», - підкреслила речниця Держдепартаменту США.
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