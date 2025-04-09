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АНАЛІТИКА

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини - прем'єр

 

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що його країна поставить Україні у 2025 році два винищувача F-16 на запчастини та сподівається, що у 2026 році зможе поставити ще два F-16.

"Цього року ми поставимо два F-16 на запчастини. Наступного року ми обов'язково поставимо два винищувачі. Ми сподіваємося зробити більше, але ми залежимо від поставки F-35. У Бельгії немає затримок, але є затримки з F-35. Як тільки F-35 прибуває, F-16 відлітає. Все дуже просто", - сказав де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Минулого року в бельгійському уряді заявили, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Прем'єр Барто де Вевер 6 березня не виключив, що країна цього року поставить в Україну літаки F-16 на запчастини, а боєздатні F-16 можуть бути поставлені вже 2026 року. "Ми зробимо це якомога швидше (ніж до 2028 - ІФ-У). Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки. Ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що F-16 поїдуть в Україну цього року, але це буде скоріше для запасних частин. Але наступного року ми також поставимо літаки, які будуть готові до експлуатації", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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