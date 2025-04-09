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«Її постійно вдосконалюють». Неїжпапа розповів про модернізацію ракети «Нептун»
15:55 08.04.2025 |
Крилаті ракети «Нептун» суттєво модернізували і тепер мають більші здібності, ніж ті, що були взяті на озброєння в 2020 році, заявив в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
«Звісно, що той «Нептун», який ми прийняли на озброєння, це чиста протикорабельна версія з тими характеристиками, які в принципі в доступі. Але, звісно, за час ведення війни «Нептун» змінився, покращився, як будь-яка нова ракетна система. Тому що це був перший зразок цієї ракети. Звісно, ми маємо досвід застосування достатньо великий. Тому ми давали пропозиції нашому Конструкторському бюро. Вони дуже гнучкі, вони дуже швидко вносили зміни, і вносять зміни в цю ракету. Вони постійно її вдосконалюють, і завжди є шлях ще і ще покращити ці характеристики ракети», - сказав Неїжпапа.
«На війні ви можете повністю зрозуміти, що і як працює, як може відреагувати противник, що працює, що не працює, щоб зробити цю зброю ще кращою», - додав він.
За словами командувача ВМС, перші партії ракет «Нептун» у 2022 році ВМС тестували на реальних цілях: «Перша була «Ессен», але йому вдалося втекти. Друга ціль була «Москва», і вона була потоплена. Можна сказати, що це день берегових ракетних військово-морських сил», - сказав Неїжпапа.
У березні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про випробування і бойове застосування ракети українського виробництва з радіусом дії 1000 кілометрів: «Довгий Нептун».
У квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією протикорабельних ракет R-360 «Нептун».
Вперше ракета «Нептун» була представлена на міжнародній виставці «Озброєння та безпека» у Києві у 2015 році й надійшла на озброєння ВМС України у 2021 році.
Ракета вагою 870 кілограмів і довжиною 5,05 метра призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9000 тонн, має радіус дії понад 200 кілометрів і може вражати морські й наземні цілі.
13 квітня 2022 року українські військові підбили російський крейсер «Москва» ракетами «Нептун».
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