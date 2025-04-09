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Угода про надра. Перші очні переговори зі США відбудуться в кінці тижня – Bloomberg
14:41 08.04.2025 |
Українська делегація у складі заступників міністрів економіки та юстиції відвідає США 11-12 квітня для технічних консультацій з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини, повідомило в вівторок агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Кабінет міністрів також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування в процесі переговорів.
Міністерство закордонних справ України підтвердило, що такий візит відбудеться, але відмовилося повідомляти будь-які деталі. Інші джерела Bloomberg говорили на умовах анонімності.
Майбутня поїздка української делегації стане першими очними переговорами щодо проєкту угоди, надісланого американцями. У кінці березня відбулися перші онлайн-консультації.
США пропонують Україні віддавати половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки як компенсацію за допомогу, надану попередньою адміністрацією Байдена. Україна не визнає цю допомогу як борг і прагне більших американських інвестицій в обмін на розподіл прибутку. В Києві побоюються, що надмірні привілеї для США можуть ускладнити вступ України до ЄС.
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