Угода про надра. Перші очні переговори зі США відбудуться в кінці тижня – Bloomberg

Українська делегація у складі заступників міністрів економіки та юстиції відвідає США 11-12 квітня для технічних консультацій з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини, повідомило в вівторок агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Кабінет міністрів також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування в процесі переговорів.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що такий візит відбудеться, але відмовилося повідомляти будь-які деталі. Інші джерела Bloomberg говорили на умовах анонімності.

Майбутня поїздка української делегації стане першими очними переговорами щодо проєкту угоди, надісланого американцями. У кінці березня відбулися перші онлайн-консультації.

США пропонують Україні віддавати половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки як компенсацію за допомогу, надану попередньою адміністрацією Байдена. Україна не визнає цю допомогу як борг і прагне більших американських інвестицій в обмін на розподіл прибутку. В Києві побоюються, що надмірні привілеї для США можуть ускладнити вступ України до ЄС.