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АНАЛІТИКА

Канада може відправити миротворців в Україну: прем'єр оцінює умови для місії

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіантів миру під диктовку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника Radio-Canada.

Глава уряду зазначив, що Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б долучитися до миротворчої операції.

Карні зазначив, що наразі країна є частиною так званої "Коаліції рішучих" під координацією Франції та Великої Британії та що це одна з тем, які він обговорює з лідерами цих країн.

Канадський прем'єр також підкреслив, що жодна мирна угода не повинна бути укладена без згоди самої України і назвав неприйнятними будь-які ультиматуми Кремля, зокрема вимоги змінити центральну владу в Києві.

"Я дуже пишаюся тим, як уряд Канади та канадці загалом підтримують український народ. Я категорично відкидаю можливість укладення миру без участі України та будь-які вимоги з боку російського диктатора Путіна щодо усунення президента Зеленського", - сказав Карні.

Миротворча місія в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про створення т.зв. "Коаліції рішучих". Це група європейських країн, які можуть надіслати миротворчі війська в Україну для захисту від Росії після настання миру.

Днями відбулися переговори українських, французьких та британських військових. Сторони спробували визначити шляхи досягнення миру і стабільності після припинення бойових дій.

Тим часом Канада вже заявила про намір стати новим лідером у світі замість США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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