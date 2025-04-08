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Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ
09:45 08.04.2025 |
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.
Відповідний указ за №217/2025 від 7 квітня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.
Як відомо з відкритих джерел, Нечитайло до травня 2022 року обіймав посади посла України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах та у Демократичній Республіці Східний Тимор (Тимор-Лешті).
З 18 червня 2016 р. до 4 травня 2022р - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії.
З лютого 2016р. до червня 2016 р. - в. о. директора Департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.
Працював радником посольства України в Малайзії (Куала-Лумпур), другим секретарем у посольстві України в Китаї (Пекін), другим секретарем у посольстві України в Індонезії (Джакарта).
Народився 20 вересня 1973 року в місті Київ. 1995 року закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність - філолог (викладач української мови та літератури, китайської мови і літератури).
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