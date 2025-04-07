Начальники штабів Британії та Франції розповіли про візит до Києва

Тьєррі Бурхар (ліворуч) і Тоні Радакін

Начальники штабів збройних сил Франції Тьєррі Бурхар і Великої Британії Тоні Радакін відвідали Київ напередодні - про це обидва командувачі повідомили 5 квітня.

Як заявив Бурхар, зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася за участі міністра оборони Рустема Умєрова, а також головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.









Серед цілей французький командувач назвав, зокрема, визначення довгострокової стратегії реконструкції та трансформації армійської моделі України та обговорення варіантів запобіжників, розроблених Францією та Німеччиною на випадок домовленостей про припинення вогню.

«Разом ми хочемо забезпечити тривалий та міцний мир в Україні - ключову умову безпеки на європейському континенті», - заявив Бурхар.

Пресслужба збройних сил Франції також оприлюднила заяву за підсумками зустрічі, в якій назвала зміцнення української армії «першою гарантією безпеки країни».

Радакін, оприлюднивши фото зустрічі, заявив, що Британія та Франція об'єднують зусилля.

«Європа посилює підтримку в реальний і відчутний спосіб - 200 планувальників із 30 країн працюють над зміцненням довгострокової безпеки України», - додав він.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував на 4 квітня зустріч військових команд із невеликої групи країн, готових розмістити військовий контингент в Україні «в тому чи іншому виді».

Франція і Британія за останні тижні провели низку самітів з європейськими лідерами в Парижі та Лондоні, а також збирали начальників оборонних штабів низки столиць, щоб наблизитися до розуміння, які саме гарантії безпеки вони можуть надати і як виглядатиме у майбутньому контингент іноземних військ в Україні.