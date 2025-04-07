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FT: СБУ розслідує витік проєкту угоди про надра зі США. Використовують детектор брехні
08:53 07.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський доручив СБУ встановити джерело витоку, яке поширило серед політикуму та медіа американський проєкт угоди щодо корисних копалин. Під час розслідування використовують детектори брехні, стверджує Financial Times.
За словами джерел журналіста Крістофера Міллера серед українських посадовців, перевірку на детекторі пройшли співробітники уже декількох міністерств. Вони утрималися від подробиць і не сказали, наскільки масштабними були перевірки.
Офіс президента відмовився від коментарів, а Служба безпеки України у своїй заяві зазначила, що діє в межах законодавства задля захисту безпеки України та зберігає окремі деталі щодо своєї діяльності конфіденційними.
Розслідування розпочалося після оприлюднення 27 березня деталей проєкту угоди нардепом Ярославом Железняком з Голосу, який першим повідомив, що має копію документа "від своїх джерел".
Потім з проєктом ознайомилися медіа, а 30 березня документ у відкритий доступ виклав політик Мустафа Найєм. Причому Найєм наголосив, що його джерела "не в українському чи американському уряді й точно не [...] пов'язані з Росією".
На брифінгу 28 березня Зеленський сказав, що вважає "дивним" витік американського документа. "Цікаво, хто передає цю інформацію", - сказав він.
Станом на початок квітня, за словами Зеленського, посадовці та юристи працюють над змінами до пропозиції США, які, як вони сподіваються, адміністрація Трампа ухвалить у новій редакції перед візитом української делегації до Вашингтона наступного тижня.
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