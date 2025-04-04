Рубіо каже, що США скоро дізнаються, чи затягує Росія перемовини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у п'ятницю, 4 квітня, передає "Європейська правда".

За словами Рубіо, американський президент Дональд Трамп хоче завершити російсько-українську війну якомога раніше. Він впевнений, що США дізнаються "досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир, чи ні".

"Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру", - сказав він.

Він сказав, що наразі США дивляться на Росію і додав, що якщо у них буде "тактика очікування та затягування", то США не будуть зацікавлені в цьому, а Трамп не проводитиме нескінченно переговорів.

Рубіо зауважив, що конкретних дат щодо домовленостей він не може назвати і зазначив, що мають бути "адекватні" умови припинення вогню.

"Якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте воювати. І ви висуваєте умови, на яких ви готові припинити війну, і це мають бути розумні умови, так? Не божевільні речі. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви так і робите. Якщо ви не зацікавлені в мирі, то ви затягуєте час, вигадуєте відмовки і тягнете час", - сказав він.

Також він сказав, що "якщо завтра ми прокинемося й побачимо, що Росія розпочала масштабний наступ - це буде досить чіткий знак, що вони не зацікавлені в мирі".

"Цього поки не сталося. Сподіваймося, що цього й не станеться. Ми хочемо зрозуміти, чи справді вони хочуть миру. Якщо так - шлях до миру існує, і ми готові допомогти. Якщо ж ні - краще дізнатися про це раніше, щоб ми могли відповідно скоригувати нашу політику", - підсумував держсекретар США.

Як повідомлялося, високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.

Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

3 квітня спецпосланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".