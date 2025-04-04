Генсек НАТО підтвердив, що шлях України до членства – незворотний

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви.

Про це він заявив журналістам після завершення міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар попросив не змішувати питання членських прагнень України та мирних переговорів. Також він наголосив, що рішення Вашингтонського саміту НАТО лишається чинним.

"Ми вирішили, що шлях України незворотний, але ми ніколи не обіцяли, що рішення про вступ буде у рамках мирних домовленостей", - заявив генсек.

Раніше джерела "Європейської правди" у НАТО підтверджували незворотність членства України в Альянсі.

Український міністр Андрій Сибіга у Брюсселі заявив, що Україна не прийме вимогу Росії про невступ нашої держави до НАТО.