Рютте каже, що про вихід США з формату «Рамштайн» не йдеться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що говорити про вихід США із формату "Рамштайн" немає підстав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Брюсселі 4 квітня.

Генсека запитали щодо повідомлень у ЗМІ про те, що глави Пентагону вперше не буде на засіданні Контактної групи з оборони України, та чи є це сигналом про те, що США виходять із цієї ініціативи.

"Відповідь на це запитання - ні. Головувати на зустрічі будуть британський і німецький міністри оборони", - відповів Марк Рютте.

"Надходження американської допомоги і розвідданих в Україну продовжуються у звичайному режимі", - додав він.

Нагадаємо, найближче засідання формату "Рамштайн" відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, на ньому вперше співголовуватимуть Британія та Німеччина.

Там само напередодні збереться зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих".

Як відомо, до президентства Дональда Трампа лідерську роль у форматі "Рамштайн" відігравали Сполучені Штати. Після того цю роль взяла на себе Британія. Квітневе засідання стане другим, на якому головують не США.