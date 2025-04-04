Після візиту Дмитрієва до Вашингтона у Кремлі заявили про «обережний оптимізм» у відносинах зі США

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про «обережний оптимізм» у відносинах РФ зі США.

«Обережний оптимізм є. Робота ведеться, робота кропітка. Робота ведеться різними каналами. Дуже важливі такі контакти, як ті, які здійснив Кирило Дмитрієв. Це дуже важливо. Робота триватиме», - сказав Пєсков.

Так він прокоментував переговори російського представника Кирила Дмитрієва у США, які відбулися днями.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф і російський представник Дмитрієв зустрілися в середу та четвер у Вашингтоні, через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування Володимиром Путіним через відсутність імпульсу в переговорах щодо припинення вогню у війні в Україні.

В інтерв'ю CNN у четвер після зустрічей Дмитрієв сказав: «Стів був дійсно зосереджений на пошуку рішень. Я думаю, що є розуміння того, як ми можемо рухатися до фіналізації угоди, і в цьому напрямку було багато дискусій».

Дмитрієв - колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який отримав освіту в Стенфорді, є одним з найбільш обізнаних у США представників російської еліти і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він є першим російським високопосадовцем, який відвідав США у державних справах з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

18 лютого Дмитрієв у складі російської делегації брав участь у переговорах із американською делегацією в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Він повідомляв, що Москва передала Вашингтону кілька пропозицій щодо співпраці в інвестиційно-економічній сфері.