Рубіо запевнив Каллас, що поступки США не будуть проти інтересів України

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що можливі поступки з боку Вашингтона не порушать "червоні лінії" України та не будуть проти інтересів Європи.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Перед засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО журналісти запитали Каллас, чи запевнив Рубіо, що США не підуть на поступки, які проти інтересів і "червоних ліній" України. Голова дипломатії ЄС відповіла ствердно.

"Було наголошено, що нічого про Україну без України, і, звичайно, Україна та Європа повинні погоджуватися на те, що обговорюється, тому що все це відбувається в Європі. Тому так, він дав нам запевнення щодо цього", - сказала вона.

Ця заява Каллас пролунала на тлі візиту до Вашингтона представника російського диктатора Кирила Дмитрієва. Голова російського фонду прямих інвестицій у США провів низку зустрічей, зокрема зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо війни РФ проти України Стівом Віткоффом.