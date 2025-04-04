Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга: «Рамштайн» продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний: Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн") продовжить існування навіть за відсутності представників США.

Це випливає зі слів міністра, які він сказав у п’ятницю в Брюсселі українським журналістам по завершенню участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи означає відсутність на майбутньому засіданні Контактної групи, що відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО, державного секретаря США Піта Гегсета вихід США з цього формату, Сибіга сказав: "Рамштайн" було створено для координації зусиль наших найближчих союзників підтримувати і реагувати на наші оборонні потреби. Це надзвичайно важливий формат, який буде продовжуватися. Наступний "Рамштайн" відбудеться за головування Великобританії та активної ролі Німеччини. Тому цей формат буде продовжувати існувати й працювати як на посилення і зміцнення спільної безпеки, так і безпеки України".

Відповідаючи на запитання щодо нових зобов'язань у сфері підтримки України, міністр констатував, що підтверджено нарощувати допомогу в оборонній сфері "з конкретними цифрами". "Але нехай настане час, коли це буде озвучено конкретною країною в доречному для цього форматі. Пролунали зобов'язані щодо посилення гуманітарної допомоги, допомоги в розмінуванні і також зобов'язані щодо участі в майбутній відбудові України", - наголосив Сибіга.

При цьому міністр зауважив, що "практично кожна країна в своєму виступі (під час засідання Ради Україна-НАТО – ІФ-У) акцентувала на подальших кроках щодо довгострокової підтримки України. "Якщо охарактеризувати це одним словом, то ми говоримо про довготермінову підтримку, яка дедалі більше буде набирати характеристик довгострокової. І друга позиція, яку я хочу відзначити: вони дедалі більше будуть орієнтуватися на наші потреби Це теж важливо. Тобто ми чітко зараз говоримо: наш пріоритет – це наша оборонна промисловість", - деталізував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес