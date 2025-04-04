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Сибіга: «Рамштайн» продовжуватиме існувати навіть за відсутності США
13:48 04.04.2025 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний: Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн") продовжить існування навіть за відсутності представників США.
Це випливає зі слів міністра, які він сказав у п’ятницю в Брюсселі українським журналістам по завершенню участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО.
Відповідаючи на запитання, чи означає відсутність на майбутньому засіданні Контактної групи, що відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО, державного секретаря США Піта Гегсета вихід США з цього формату, Сибіга сказав: "Рамштайн" було створено для координації зусиль наших найближчих союзників підтримувати і реагувати на наші оборонні потреби. Це надзвичайно важливий формат, який буде продовжуватися. Наступний "Рамштайн" відбудеться за головування Великобританії та активної ролі Німеччини. Тому цей формат буде продовжувати існувати й працювати як на посилення і зміцнення спільної безпеки, так і безпеки України".
Відповідаючи на запитання щодо нових зобов'язань у сфері підтримки України, міністр констатував, що підтверджено нарощувати допомогу в оборонній сфері "з конкретними цифрами". "Але нехай настане час, коли це буде озвучено конкретною країною в доречному для цього форматі. Пролунали зобов'язані щодо посилення гуманітарної допомоги, допомоги в розмінуванні і також зобов'язані щодо участі в майбутній відбудові України", - наголосив Сибіга.
При цьому міністр зауважив, що "практично кожна країна в своєму виступі (під час засідання Ради Україна-НАТО – ІФ-У) акцентувала на подальших кроках щодо довгострокової підтримки України. "Якщо охарактеризувати це одним словом, то ми говоримо про довготермінову підтримку, яка дедалі більше буде набирати характеристик довгострокової. І друга позиція, яку я хочу відзначити: вони дедалі більше будуть орієнтуватися на наші потреби Це теж важливо. Тобто ми чітко зараз говоримо: наш пріоритет – це наша оборонна промисловість", - деталізував він.
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