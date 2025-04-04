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АНАЛІТИКА

Сибіга розповів, як Україна вестиме переговори з США по угоді про надра

 

Після другого раунду онлайн-обговорення, який вже запланований, делегація України відбуде до США для фізичних переговорів щодо угоди про надра, і паралельно розпочнеться ще один переговорний процес.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами міністра, орієнтовно на п'ятницю запланований другий раунд політичних переговорів між Україною і США щодо нового проєкту угоди про розподіл прибутків від надр. Попередній раунд відбувся минулої п'ятниці.

"У нас вже один раунд відбувся. Здається, сьогодні має бути ще один раунд. І наступний крок - це фізичний приїзд української делегації у Вашингтон для обговорення деталей", - заявив міністр.

Анонсовані фізичні переговори відбудуться у короткій перспективі, протягом одного-двох тижнів, наголосив міністр.

Паралельно з процесом із залученням політичного рівня, урядовців з обох сторін, заплановано розпочати також трек на рівні комерційних юридичних радників.

"Буде залучена для супроводу переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній команді і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами", - заявив він.

Андрій Сибіга також повідомив, що угода про надра "аналізується на предмет відповідності законодавству" та на відповідність євроінтеграційним планам Києва.

"Ця угода має відповідати інтересам двох країн і не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні", - заявив він.
Ключові теги: США
 

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