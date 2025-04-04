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У Канаді вважають, що відмова Росії від припинення вогню «повинна мати наслідки»
10:58 04.04.2025 |
Те, що Росія фактично відмовляється виконувати домовленості щодо припинення вогню, повинно мати для неї наслідки, а для остаточного рішення Кремля щодо участі або неучасті у цій домовленості має бути встановлений дедлайн.
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".
Фактична відмова керівників РФ від припинення вогню має мати для Росії практичні наслідки, наголосила очільниця МЗС Канади.
"Росія повинна повернутися з чіткою позицією. Затримка у її реакції на пропозицію про припинення вогню є важливою. Ми вважаємо, що якщо врешті-решт вона не погодиться на припинення вогню, мають бути наслідки", - сказала Мелані Жолі.
Відповідаючи на питання, чи поділяє нинішня адміністрація США точку зору Європи і Канади, що Росія становить пряму загрозу, Мелані Жолі заявила, що з її точки зору "важливо, щоб ми всі погодилися з тим, що Росія є загрозою". "Інакше навіщо ми повинні збільшувати та збільшувати витрати на оборону?" - додала вона.
На питання журналістів про те, чи є логічним встановити певний дедлайн для Росії та прийняття нею рішення щодо участі в припиненні вогню, канадська міністерка підтримала цю ідею.
"Абсолютно, це моя позиція", - наголосила Жолі.
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