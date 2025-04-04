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АНАЛІТИКА

Посланець Путіна на Fox News звинуватив Україну в порушенні перемир'я

 

Перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебуває з візитом у Вашингтоні, в ефірі американського телебачення звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир'я.

Дмитрієва запросив на інтерв'ю телеканал Fox News, пише "Європейська правда".

В студії телеканалу Дмитрієв розхвалював адміністрацію Трампа за "величезний прогрес" у мирних переговорах і критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не взаємодіяла з Росією.

"Не було жодних спроб зрозуміти російську позицію. Не було реальних рішень, які могли б бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої в історії деескалації у конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною", - заявив посланець Путіна.

У відповідь на коментар ведучого, що Росія обстрілює українську енергетику й далі, попри домовленості, Дмитрієв заявив, що режим припинення вогню порушує Україна.

"Про це не повідомляють у пресі. І це, звичайно, має припинитися. Я вважаю, що перемир'я на об'єктах енергетичної інфраструктури має дотримуватись", - заявив російський переговірник.

Він додав, що команда Трампа "не тільки не допустила Третьої світової війни, але також досягла значного прогресу для українського врегулювання".

Дмитрієв перебуває у Вашингтоні для переговорів з американською адміністрацією щодо налагодження діалогу між США та РФ, для його візиту Сполучені Штати зняли із нього санкції.

ЗМІ повідомляли, що напередодні Дмитрієв зустрівся з сенатором Ліндсі Гремом, який підготував нові санкції проти РФ.
Ключові теги: США, Росія
 

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