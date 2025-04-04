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Посланець Путіна на Fox News звинуватив Україну в порушенні перемир'я
09:56 04.04.2025 |
Перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебуває з візитом у Вашингтоні, в ефірі американського телебачення звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир'я.
Дмитрієва запросив на інтерв'ю телеканал Fox News, пише "Європейська правда".
В студії телеканалу Дмитрієв розхвалював адміністрацію Трампа за "величезний прогрес" у мирних переговорах і критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не взаємодіяла з Росією.
"Не було жодних спроб зрозуміти російську позицію. Не було реальних рішень, які могли б бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої в історії деескалації у конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною", - заявив посланець Путіна.
У відповідь на коментар ведучого, що Росія обстрілює українську енергетику й далі, попри домовленості, Дмитрієв заявив, що режим припинення вогню порушує Україна.
"Про це не повідомляють у пресі. І це, звичайно, має припинитися. Я вважаю, що перемир'я на об'єктах енергетичної інфраструктури має дотримуватись", - заявив російський переговірник.
Він додав, що команда Трампа "не тільки не допустила Третьої світової війни, але також досягла значного прогресу для українського врегулювання".
Дмитрієв перебуває у Вашингтоні для переговорів з американською адміністрацією щодо налагодження діалогу між США та РФ, для його візиту Сполучені Штати зняли із нього санкції.
ЗМІ повідомляли, що напередодні Дмитрієв зустрівся з сенатором Ліндсі Гремом, який підготував нові санкції проти РФ.
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