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Справа «золотих яєць»: Резніков - не підозрюваний чи свідок
09:14 04.04.2025 |
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков на цей момент не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил України - про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
«Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів... Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене і ми не хотіли би коментувати в цій частині», - сказав він.
На уточнююче запитання, чи може НАБУ включити Резнікова у списки свідків або викликати на допити чи розмову, Абакумов заявив, що якщо будуть докази, то іншим людям також можуть повідомити про підозру:
«Якщо особа коментувала чи приймала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Далі ми продовжуємо досудове розслідування, збираємо докази, після чого буде прийнято рішення або про повідомлення додатковому ряду осіб про підозру, або про завершення досудового розслідування, направлення цього провадження до суду».
«Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів... Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене і ми не хотіли би коментувати в цій частині».
На уточнююче запитання, чи може НАБУ включити Резнікова у списки свідків або викликати на допити чи розмову, представник бюро заявив, що якщо будуть докази, то іншим людям також можуть повідомити про підозру:
«Якщо особа коментувала чи приймала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Далі ми продовжуємо досудове розслідування, збираємо докази, після чого буде прийнято рішення або про повідомлення додатковому ряду осіб про підозру, або про завершення досудового розслідування, направлення цього провадження до суду».
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 квітня повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів під час закупівель продуктів для ЗСУ в умовах повномасштабної війни.
За даними слідства, у 2022-2023 роках через схему з «комплектами продуктів» дві компанії, підконтрольні одній власниці, незаконно отримали понад 733 мільйони гривень. Слідчі пояснюють, що забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. У каталог входили 409 позицій, більшість з яких майже не замовлялися.
У НАБУ заявили, що наразі у справі повідомили про підозру п'ятьом особам, зокрема, колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці компаній-постачальниць і керівникам фірм. Кримінальні провадження відкрито за статтями про розтрату, замах на розтрату та легалізацію незаконних доходів.
У січні 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема, в розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.
У Міноборони, яке на той момент очолював Резніков, спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, пізніше були звільнені чиновники, які відповідали за закупівлі.
Після цього Кабінет міністрів змінив підходи до оборонних закупівель, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 травня 2023 року.
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