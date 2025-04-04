ЗМІ: оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним, поки той не погодиться на повне припинення вогню

Найближче оточення президента США Дональда Трампа радить йому не розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох чиновників адміністрації.

За даними телеканалу, представники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити, що хоче поговорити з Путіним, але вони йому порадили, що телефонний дзвінок не є гарною ідеєю, поки Путін не передасть Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Це повідомлення з'явилося на тлі візиту представника Путіна Кирила Дмитрієва до Вашингтону.

Він зустрівся з чиновниками Білого дому і республіканськими законодавцями в Білому домі вчора ввечері, за словами трьох американських чиновників, знайомих з ходом зустрічей. Невідомо, чи був Трамп присутній на зустрічі в якийсь момент.

Дмитрієв зустрівся з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом з Південної Кароліни і Маркуейном Малліном з Оклахоми вчора ввечері в Білому домі на прохання Трампа. За словами трьох американських посадовців, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню.

Наприкінці березня Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Він також сказав, що «дуже злий» на Путіна за те, що той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».

Йдеться про висловлювання, з якими російський президент виступив у четвер, 27 березня. Путін назвав Зеленського та «цивільні органи влади» в Україні нелегітимними та сказав, що необхідно подумати про запровадження в Україні міжнародного управління під егідою ООН. В ООН, як і в Києві, цю ідею відкинули. NBC зазначає, що сам Трамп раніше назвав Зеленського «диктатором без виборів», проте згодом американський президент не став розвивати цю тему.