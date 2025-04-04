Фінансові новини
- |
- 04.04.25
- |
- 11:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Корея надала Україні новий пакет допомоги на 100 млн доларів
08:43 04.04.2025 |
Південна Корея надала Україні новий пакет допомоги. Його вартість 100 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.
"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем (міністром закордонних справ Південної Кореї - ред.) і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 млн доларів", - написав Сибіга.
Міністр привітав участь свого південнокорейського колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана.
"Ми обговорили зміцнення наших зв'язків і спільні зусилля з протидії поглибленню співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом нашим регіонам", - додав глава МЗС України.
Підтримка України з боку Південної Кореї
Зазначимо, Південна Корея підтримує Україну під час повномасштабної війни з Росією, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, країна направляє кошти на відновлення інфраструктури, підтримку соціальних програм і подолання гуманітарної кризи.
Окрім фінансових ресурсів, Південна Корея підтримує Україну на міжнародній арені, закликаючи до дотримання міжнародного права та засуджуючи агресію.
У листопаді минулого року Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів від Південної Кореї. Кошти спрямували на зміцнення соціальної сфери.
Однак, як повідомляли раніше ЗМІ, Київ планував закупити у Сеулу озброєння, яке б допомогло у протистоянні російській армії, але отримав відмову.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
|Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО
|Додаткові F-16 готуються до передачі Україні, - генерал Каволі
|Французька компанія «Alta Ares» перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|У Канаді вважають, що відмова Росії від припинення вогню «повинна мати наслідки»
|Посланець Путіна на Fox News звинуватив Україну в порушенні перемир'я
|Справа «золотих яєць»: Резніков - не підозрюваний чи свідок
|ЗМІ: оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним, поки той не погодиться на повне припинення вогню
|Корея надала Україні новий пакет допомоги на 100 млн доларів
|Митні війни Трампа: чи постраждає від них Україна?
Бізнес
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях