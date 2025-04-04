Корея надала Україні новий пакет допомоги на 100 млн доларів

Південна Корея надала Україні новий пакет допомоги. Його вартість 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем (міністром закордонних справ Південної Кореї - ред.) і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 млн доларів", - написав Сибіга.

Міністр привітав участь свого південнокорейського колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана.

"Ми обговорили зміцнення наших зв'язків і спільні зусилля з протидії поглибленню співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом нашим регіонам", - додав глава МЗС України.

Підтримка України з боку Південної Кореї

Зазначимо, Південна Корея підтримує Україну під час повномасштабної війни з Росією, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, країна направляє кошти на відновлення інфраструктури, підтримку соціальних програм і подолання гуманітарної кризи.

Окрім фінансових ресурсів, Південна Корея підтримує Україну на міжнародній арені, закликаючи до дотримання міжнародного права та засуджуючи агресію.

У листопаді минулого року Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів від Південної Кореї. Кошти спрямували на зміцнення соціальної сфери.

Однак, як повідомляли раніше ЗМІ, Київ планував закупити у Сеулу озброєння, яке б допомогло у протистоянні російській армії, але отримав відмову.