Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОП вважають чинним енергетичне перемир'я з Росією

 

Домовленості про режим припинення вогню в енергетичній сфері станом на зараз вважаються чинними. Україна інформує американську сторону про факти порушень з боку РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

«Станом на зараз ми вважаємо досягнуті домовленості чинними. Про всі факти їх порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні у нас докази цих порушень», - сказав Паліса.

Говорячи про переданий США список об'єктів критичної інфраструктури, по яких РФ не повинна завдавати ударів, Паліса пояснив, що координати цих об'єктів з питань безпеки не надавались.

«Йдеться про визначення інфраструктурних об'єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об'єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду - ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів», - пояснив Паліса.
Як повідомляв Укрінформ, під час переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) США й Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. 28 березня Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову представити американським партнерам факти пошкоджень української енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9845  0,04 0,09 41,5928  0,02 0,05
EUR 44,6948  0,41 0,91 45,4814  0,45 0,99

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,09 0,22 41,3900  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес