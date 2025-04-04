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В ОП вважають чинним енергетичне перемир'я з Росією
23:28 03.04.2025 |
Домовленості про режим припинення вогню в енергетичній сфері станом на зараз вважаються чинними. Україна інформує американську сторону про факти порушень з боку РФ.
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.
«Станом на зараз ми вважаємо досягнуті домовленості чинними. Про всі факти їх порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні у нас докази цих порушень», - сказав Паліса.
Говорячи про переданий США список об'єктів критичної інфраструктури, по яких РФ не повинна завдавати ударів, Паліса пояснив, що координати цих об'єктів з питань безпеки не надавались.
«Йдеться про визначення інфраструктурних об'єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об'єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду - ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів», - пояснив Паліса.
Як повідомляв Укрінформ, під час переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) США й Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. 28 березня Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову представити американським партнерам факти пошкоджень української енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
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