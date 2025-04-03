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АНАЛІТИКА

Умєров назвав потреби України в оборонній підтримці на зустрічі міністрів оборони ЄС

 

Україна має «чіткий план дій» для примушення Росії до переговорів, заявив міністр оборони Рустем Умєров 3 квітня за підсумками свого виступу на засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу.

«Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати наші дії у безпековій сфері. Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів», - повідомив міністр на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Умєрова, Україна та її союзники зосереджені на трьох ключових цілях:

* утримання лінії фронту
* створення «потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії»
* розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу Росії

Міністр наголосив, що надання більше зброї для України означає коротший шлях до миру. Він назвав ключові напрямки, в яких українським військам потрібна підтримка: боєприпаси, ракети великої дальності, бронетехніка, авіація та засоби протиповітряної оборони.

Також, за словами Умєрова, він приділив окрему увагу питанням оборонної промисловості:

«Ми відкриті до спільних проєктів - як за «данською моделлю», так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему».

Неформальна зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу проходить у Варшаві в рамках головування Польщі в ЄС. Згідно з анонсом, учасники планували зосередитися на переозброєнні Європи, а також обговорити продовження підтримки України та «роль Європейського Союзу в забезпеченні справедливого та тривалого миру».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС
 

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