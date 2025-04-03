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Рютте уточнив, що держави НАТО надали Україні $20 млрд воєнної допомоги за 3 місяці 2025 року
13:36 03.04.2025 |
Протягом перших трьох місяців 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, під час підходу до ЗМІ з держсекретарем США Марко Рубіо перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".
Генсек НАТО нагадав, що держави-союзники Альянсу надали Україні понад 20 млн доларів за перші три місяці поточного року.
"Ми бачили останні цифри, які свідчать про те, що загалом за перші три місяці союзники по НАТО надали Україні понад 20 мільярдів доларів на підтримку, щоб гарантувати, що вона зможе продовжувати боротьбу, поки вона триває", - наголосив Рютте.
Звертаючись до держсекретаря США Марко Рубіо, Рютте подякував йому "за невтомну дипломатію".
"Протягом останніх кількох місяців ви об'їздили весь світ. Я також хочу подякувати вам за підтримку НАТО. Нам буде багато чого обговорити протягом наступних двох днів", - сказав він.
Щодо України, за словами генсека НАТО, президент Трамп та його команда "зрушили ситуацію з мертвої точки".
"Ви розпочали процес переговорів, з нашою повною підтримкою, щоб привести війну в Україні до тривалого, міцного миру. А тим часом європейці активізуються, надаючи велику військову підтримку Україні", - додав Рютте.
Раніше того ж дня Рютте заявив, що російська загроза для території НАТО не зникне після укладення миру з Україною.
Напередодні генсек НАТО уперше прокоментував "злив" з Пентагону, що США не захищатимуть Європу.
Також Марк Рютте спрогнозував, що вимоги до оборонних витрат членів НАТО зростуть у понад 1,5 раза.
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