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АНАЛІТИКА

Кораблі «Черкаси» і «Чернігів» завершили оцінку НАТО 1-го рівня

12:27 03.04.2025 |

Політика

Кораблі «Черкаси» і «Чернігів» завершили оцінку НАТО 1-го рівня

 

Українські протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" отримали оцінку взаємосумісності з процедурами і стандартами НАТО. Судна дістали таку оцінку першими з початку повномасштабного вторгення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-Морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві розповіли, що мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які раніше були надані Україні Великою Британією, вже завершили оцінку НАТО 1-го рівня.

"Попереду на екіпажі кораблів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня (NEL2), після чого вони набудуть права до участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу", - зазначили у ВМС.

В командуванні звертають увагу, що у сучасних умовах безпеки це "важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО", що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності.

"Одним з основних механізмів такого партнерства є Програма перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО", - розповіли у ВМС.

Також військові пояснили, що головним її завданням є практичне оцінювання рівня готовності підрозділів Збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях Альянсу.

"Участь у цій Програмі сприяє підвищенню боєздатності Збройних Сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО", - зауважили у ВМС.

Кораблі ЗСУ "Чернігів" та "Черкаси" родом з Британії

Нагадаємо, військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby та HMS Shoreham були виведені зі складу Королівського флоту та передані українським військовим у 2024 році, у ВМС ЗСУ вони отримали назви "Чернігів" та "Черкаси".

Кораблі, кожен із яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, раніше прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.

Варто зауважити, що нині кораблі не можуть увійти до Чорного моря через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових судів через протоку Босфор під час війни.

У квітні 2024 року також повідомлялося, що екіпажі мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси" вже пройшли підготовку та несуть службу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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