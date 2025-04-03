Каллас: Європа надає понад 50% потрібних Україні боєприпасів

Європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, заявила у четвер, 3 квітня, верховна представниця Європейського Союзу з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

"Ці справи просуваються дуже добре (...) Ми повинні надати допомогу Україні якомога швидше. Президент (України Володимир) Зеленський сказав, що їм потрібно п'ять мільярдів (євро. - Ред.), щоб мати щонайменше два мільйони снарядів", - сказала Каллас перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Варшаві, повідомляє агентство Reuters.

"Я рада бачити, що ми вже маємо різні пропозиції або різні країни роблять свій внесок у цю справу, тож ми вже маємо понад 50 відсотків від того, що потрібно", - додала вона.

Глава МЗС України Андрій Сибіга їде до Брюсселя

Зміцнення міжнародної підтримки України також буде у порядку денному переговорів під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, у якому візьме участь глава МЗС України Андрій Сибіга. З цією метою 3-4 квітня міністр здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, повідомили у середу, 2 квітня, у пресслужбі МЗС України.

"Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

Заплановано, що Сибіга проведе й окремі двосторонні зустрічі, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.