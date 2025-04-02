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АНАЛІТИКА

Міністри оборони «коаліції рішучих» наступного тижня зберуться у штаб-квартирі НАТО

 

Наступного тижня міністри оборони країн, що входять до так званої "коаліції рішучих", зберуться у штаб-квартирі НАТО.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі НАТО.

Міністри оборони "коаліції рішучих" зустрінуться у четвер 10 квітня.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі з ініціативи Британії та Франції.

Зустріч відбудеться напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") 11 квітня, яке скликають Велика Британія та Німеччина.

На попередньому саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня досягли домовленостей про нові пакети військової допомоги Україні.

 

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