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АНАЛІТИКА

Посадовці все частіше декларують криптовалюту. Найактивніше – у Нацполіції

13:08 02.04.2025 |

Політика

 

Українські чиновники подали 2 113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше, ніж роком раніше, та у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше - у Національній поліції: 322 декларації. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами.

Посадовці все частіше декларують криптовалюту. Найактивніше – у Нацполіції

 

Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Географічно найбільше криптовалютних декларацій зафіксовано у Києві та Київській області - 582 та 185 відповідно. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині - 167. Замикає п'ятірку лідерів Львівщина - 133 декларанти з криптовалютою.

Посадовці все частіше декларують криптовалюту. Найактивніше – у Нацполіції

 

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) - 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію - 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 посадовців.

Найбільше біткоїнів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн грн.

У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель - він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн грн. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу генпрокурора Віталію Бровку - у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн грн.

Також аналітики зауважують, що є декілька експосадовців, які могли б потрапити до лідерів, але за їх словами, вони втратили доступ до своїх криптоактивів. Так, 380, 95 біткоїнів - рекордну суму серед українських посадовців - у 2021 році зазначив та втратив заступник голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1,33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Посадовці все частіше декларують криптовалюту. Найактивніше – у Нацполіції
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin
 

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