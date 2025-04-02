Reuters: у Трампа почали визнавати недосяжність мирної угоди щодо України в найближчі місяці

Високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців, і розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву.

Про це, як пише "Європейська правда", агентство Reuters дізналося на умовах анонімності від двох посадовців США.

Трамп і його радники ставили за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня. А довготривалу мирну угоду вони сподівалися укласти в наступні місяці. Але жодна з цих домовленостей не виглядає близькою, кажуть джерела агентства.

Американські високопосадовці вже кілька тижнів поспіль у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори: нібито українці опираються угоді щодо видобутку корисних копалин і просуванню вперед мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, посадовці дедалі більше розчаровуються у Москві.

Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних посадовці в Білому домі та Державному департаменті визнали, що лідер Росії Владімір Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довготривалу мирну угоду. Вони обговорили, які економічні чи дипломатичні санкції, якщо такі є, могли б підштовхнути Росію до укладення угоди, кажуть джерела.

Зростаючий гнів щодо Росії, в тому числі з боку самого президента Трампа, знаменує собою зміну у внутрішніх дискусіях американської адміністрації щодо готовності Москви до переговорів.

Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському лідеру, і що він вірить у прихильність Путіна до миру. Але в останні дні Білий дім став насторожено ставитися до намірів Путіна, зазначають джерела. Між тим, Трамп продовжує публічно демонструвати свою віру в те, що Путін хоче закінчити війну.

Неясно, які конкретні плани адміністрація може мати щодо тиску на Москву, але один американський високопосадовець сказав, що Білий дім продовжує розглядати додаткові тарифні та санкційні заходи, які він може накласти на Росію.

У неділю Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

На зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив своїм колегам, що мир в Україні не гарантований, і вказав, що США все ще далекі від укладення угоди.