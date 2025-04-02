Зеленський анонсував на 4 квітня переговори щодо іноземного військового контингенту

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня пройде зустріч військових команд із невеликої групи країн, готових розмістити військовий контингент в Україні «в тому чи іншому виді».

На пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня в Києві Зеленський заявив, що чекає від союзників Києва «деяких розʼяснень, деяких деталей» щодо їхньої готовності зробити внесок у такі сили, проти яких виступає Росія.

«Вже днями відбудеться зустріч - у пʼятницю - із представниками держав-партнерів - це будуть військові представники. Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингенти. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення», - додав голова держави у вечірньому зверненні.

Президент раніше уточнював, що у переговорах братимуть участь Франція, Велика Британія і Україна.

Напередодні Зеленський за підсумками розмови з британським прем'єром Кіром Стармером повідомляв, що сторони готують зустріч «військових представників для підготовки контингентів».

В офісі Стармера уточнили, що зустріч британського, французького й українського військового керівництва пройде найближчими днями.

Франція і Британія за останні тижні провели низку самітів з європейськими лідерами в Парижі та Лондоні, а також збирали начальників оборонних штабів низки столиць, щоб наблизитися до розуміння, які саме гарантії безпеки вони можуть надати і як виглядатиме у майбутньому контингент іноземних військ в Україні.

Після саміту в Парижі президент Франції Емманюель Макрон наполіг: майбутній контингент, що стане другим безпековим елементом для України після ЗСУ, не виконуватиме функцію миротворців. Це будуть forces de réassurances, що перекладається з французької як «сили для зміцнення впевненості», «сили запевнення», в деяких українських ЗМІ також згадуються як «сили стримування».

Усталеного визначення для майбутньої місії немає, оскільки це нова концепція, яка лише розробляється. Відмова від визначення «миротворці» дозволяє країнам, які формують місію, відійти від усталених норм для цього поняття.

Дипломати в НАТО, з якими спілкувалося Радіо Свобода і які не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ, тому їхні імена не будуть вказані у цьому тексті, пояснили суть цих відмінностей. Одна з них - можливість уникнути необхідності отримувати згоду Росії.