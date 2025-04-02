Трамп вважає, що Путін навмисно затягує переговори про перемир'я, - Fox News

Президент США Дональд Трамп розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля затягує переговори про перемир'я з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентку Fox News Жакі Генріх у соцмережі X.

За її словами, інформацію про те, що Трамп розчарований Путіним, розкрили неназвані джерела Fox News. На думку американського лідера, Росія "гальмує переговори про повне припинення вогню".

Співрозмовники Fox News додали, що зараз у контексті перемир'я обговорюють "шлях уперед". Зокрема, обговорюються агресивні санкції.

Також неназвані джерела наголосили, що наразі дотримання санкцій перебуває на низькому рівні - приблизно на "рівні 3 пунктів з 10". Зокрема, легкою мішенню для тиску може стати припинення діяльності "тіньового флоту" Росії, який перевозить нафту через Балтійське море.

За даними Fox News, 70 % незаконних продажів нафти Росією здійснюється за допомогою тіньового флоту.