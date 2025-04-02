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Москва відкинула пропозиції Трампа про завершення війни проти України
22:53 01.04.2025 |
Росія вважає неприйнятними для себе пропозиції президента США Дональда Трампа про завершення війни проти України. Вони нібито не вирішують "проблем" агресора.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Рябков поскаржився, що Трамп нібито не "посилав сигналу" до Києва про необхідність припиняти війну. Американці "тільки намагаються" знайти схему, яка дасть змогу спочатку домогтися припинення вогню.
"Потім (США хочуть - ред.) перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця головній нашій вимозі, а саме вирішенню проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту", - додав чиновник країни-агресора.
Він заявив, що Москва нібито "серйозно ставиться" до пропозицій США щодо завершення війни, але "не може приймати їх як є".
"У нас є, безумовно, глибоко і ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який відпрацьовується і відпрацьовувався, зокрема, нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.
Пропозиції США
Нагадаємо, США в березні запропонували Україні та Росії почати повне перемир'я на 30 днів. Президент України Володимир Зеленський одразу погодився на таку ініціативу, а російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати умови.
Зокрема, диктатор хоче, щоб усі країни Заходу перестали передавати Україні військову допомогу під час дії такого припинення вогню.
Без додаткових умов Росія погодилася лише на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Але домовленостей війська РФ не дотримуються - вони вже кілька разів атакували енергетику України за тиждень дії такої форми перемир'я.
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