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Порошенко передав на фронт першу партію дронів на оптоволокні
18:23 01.04.2025 |
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передає на фронт перш партію дронів на оптоволокні, робота над якими розпочалася ще восени минулого року, повідомляється на сайті політсили у вівторок.
"Це - плід нашої роботи, яку ми розпочали ще у вересні-жовтні минулого року. Тут 10 км оптоволокна. А тут - 50 перших наших дронів на оптоволокні... Ми з'єднуємо або з пультом управління, або з наземною станцією, сюди чіпляємо боєприпас - і жоден російський РЕБ не зупинить цю зброю помсти", - розповів Порошенко.
Він відзначив, що робить все можливе, що здешевити виробництво. "Поки що нам вдалося вкластися у 27 тисяч гривень", - сказав депутат.
Порошенко також повідомив, що значну частку з задекларованих 4 млрд грн доходів за минулий рік спрямував саме на військові розробки і закупівлю техніки для Сил оборони. "З цих доходів 1,6 млрд - це кошти, які повертаються з військових ОВДП. Тобто це кошти, які мені належали, коли я вкладав їх у військові облігації, і вони просто повернуті державою. Видатки на благодійний Фонд Порошенка в 2024 році склали майже 2 млрд 100 млн грн. 90% з того, що я отримав, я витратив на армію", - сказав він.
Як повідомлялося, розробники з кластера підтримки оборонних технологій Brave1 провели масштабне випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань понад 20 км, в них брали участь більш ніж 15 виробників БпЛА. Преслужба Brave1 повідомила про це у вівторок.
Дрони на оптоволокні зараз є одним із найбільш затребуваних видів дронів на фронті через їх невразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Їх активно використовують такі бойові підрозділи, як 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", 3 окрема штурмова бригада, "Птахи Мадяра" та багато інших.
Як наголосили розробники, оптоволоконний зв'язок важливий і для наземних роботів. Тому на заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.
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