Порошенко передав на фронт першу партію дронів на оптоволокні

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передає на фронт перш партію дронів на оптоволокні, робота над якими розпочалася ще восени минулого року, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Це - плід нашої роботи, яку ми розпочали ще у вересні-жовтні минулого року. Тут 10 км оптоволокна. А тут - 50 перших наших дронів на оптоволокні... Ми з'єднуємо або з пультом управління, або з наземною станцією, сюди чіпляємо боєприпас - і жоден російський РЕБ не зупинить цю зброю помсти", - розповів Порошенко.

Він відзначив, що робить все можливе, що здешевити виробництво. "Поки що нам вдалося вкластися у 27 тисяч гривень", - сказав депутат.

Порошенко також повідомив, що значну частку з задекларованих 4 млрд грн доходів за минулий рік спрямував саме на військові розробки і закупівлю техніки для Сил оборони. "З цих доходів 1,6 млрд - це кошти, які повертаються з військових ОВДП. Тобто це кошти, які мені належали, коли я вкладав їх у військові облігації, і вони просто повернуті державою. Видатки на благодійний Фонд Порошенка в 2024 році склали майже 2 млрд 100 млн грн. 90% з того, що я отримав, я витратив на армію", - сказав він.

Як повідомлялося, розробники з кластера підтримки оборонних технологій Brave1 провели масштабне випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань понад 20 км, в них брали участь більш ніж 15 виробників БпЛА. Преслужба Brave1 повідомила про це у вівторок.

Дрони на оптоволокні зараз є одним із найбільш затребуваних видів дронів на фронті через їх невразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Їх активно використовують такі бойові підрозділи, як 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", 3 окрема штурмова бригада, "Птахи Мадяра" та багато інших.

Як наголосили розробники, оптоволоконний зв'язок важливий і для наземних роботів. Тому на заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.