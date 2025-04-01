Дві третини українців за вибори одразу після завершення військового стану, у Зеленського росте індекс довіри

Майже дві третини (65,3%) українців вважають за необхідне провести вибори в країні, якщо переговори закінчаться припиненням бойових дій і завершенням військового стану, свідчать результати соцопитування центра "Социс", проведеного 14-23 березня.

26,3% опитаних вважають, що потрібно відкласти проведення виборів ще на певний час, а 2,9% - що потрібно проводити лише місцеві вибори.

При цьому індекс довіри до діючого президента України Володимира Зеленського складає 0,51 (де 0 - повна недовіра, а 1 - повна довіра) і демонструє тенденцію до зростання: у грудні 2024 та лютому 2025 року він був на рівні 0,4. Загалом Зеленському повністю довіряє 25,1% опитаних, скоріше довіряє 25,4%, скоріше не довіряє 12,8%, повністю не довіряє 30% респондентів.

Крім Зеленського високий рівень довіри у посла України у Сполученому Королівстві, ексголовнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного (0,61) та у очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова (0,5).

У інших публічних осіб він нижче 0,5. Зокрема у командира Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького індекс довіри 0,43, у волонтера Сергія Притули 0,36, у позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова 0,35, у лідера Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народного депутата, експрем'єра Юлії Тимошенко 0,31, у народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка 0,28, у лідера цієї партії, народного депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка 0,22, у мера Києва, лідера партії "Удар" Віталія Кличка 0,18.

В ході дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, яка наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 16 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування проводилось лише на підконтрольних територіях методом особистого інтерв'ю (face to face). Статистична похибка вибірки 2,6%.