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АНАЛІТИКА

Китай готовий відіграти роль у закінченні війни - Ван Ї

 

Китай готовий відігравати "конструктивну роль" у закінченні війни в Україні, але підтримує Росію у відстоюванні її "інтересів". Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству "РИА Новости", опублікованому у вівторок, 1 квітня.

За його словами, "Китай готовий, враховуючи прагнення залучених сторін, відігравати конструктивну роль у врегулюванні (конфлікту. - Ред.)".

Цього тижня Ван Ї перебуває в Москві для переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, а також планується його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, про що повідомили в Кремлі. "Ми очікуємо, що президент Путін прийме пана Ван Ї, і вони обміняються думками", - заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Угода має бути справедливою, обов'язковою і прийнятною для всіх сторін"

Угода про припинення війни має бути справедливою, обов'язковою і прийнятною для всіх залучених сторін, заявив голова МЗС Китаю.

"Ми виступаємо за викорінення причин кризи шляхом діалогу і переговорів, в кінцевому підсумку досягаючи справедливої, довгострокової, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх залучених сторін, що дозволить досягти дійсно міцного миру і стабільності в Євразії і в усьому світі", - сказав Ван Ї.

Також він додав, що нещодавні переговори про припинення вогню в Україні вже принесли певні результати і повинні продовжуватися, попри розбіжності в поглядах і складну ситуацію на полі бою.

"Крок до миру, хоч і не такий великий, але конструктивний - його варто розвивати", - сказав Ван Ї.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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