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Рада асоціації Україна-ЄС збереться наступного тижня
08:57 01.04.2025 |
Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться наступного тижня.
Як пише "Європейська правда", про свідчить інформація, оприлюднена на сайті Ради ЄС.
Засідання Ради, що відстежує прогрес у втіленні Угоди про асоціацію, відбудеться 9 квітня.
Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей.
Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем'єр-міністр, делегацію ЄС - високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.
Засідання Ради відбудеться на тлі блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера в рамках процесу вступу України в ЄС.
Будапешт каже, що блокуватиме відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки в Угорщині не пройдуть "консультації" з населенням щодо цього питання.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив нещодавно, що Будапешт не зніме вето на вступ України в ЄС через права угорців Закарпаття.
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