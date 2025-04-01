Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією, - президент Фінляндії
22:50 31.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп нібито єдина людина, яка може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Бесіди, які я вів із президентом Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих повідомлень. Перше: він, ймовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією. Чому? Тому що Путінповажає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа", - зазначив Стубб.
Друге повідомлення, за його словами, стосується припинення вогню. Стубб нагадав, що він запропонував встановити "дедлайн" для Росії до 20 квітня.
"Якщо президент Путін, який єдиний не погоджується на припинення вогню, тому що цього хочуть американці, цього хочуть європейці, цього хочуть українці, якщо він не підкориться припиненню вогню, тоді ми маємо піти на колосальний набір санкцій від Сполучених Штатів і Європи", - додав президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
|Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією, - президент Фінляндії
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Українські військові отримають 15 тисяч роботів у 2025 році
|Голова ЦВК: На повоєнні вибори потрібно більше часу
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok